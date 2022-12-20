Косметолог объяснила, как избежать сухости и шелушения кожи в зимний период

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Неправильный уход может привести к сухости и шелушению кожи в зимний период. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на косметолога Елену Мокееву.

Эксперт отмечает, что перепады температур негативно сказываются на состоянии кожи лица. Мокеева порекомендовала не умываться горячей водой и избегать использования очищающих косметических средств, в составе которых присутствуют щелочные компоненты.

"Под их воздействием растворяются и смываются не только грязь, косметика, бактерии и вирусы, но и липиды, которые, в свою очередь, являются естественными составляющими элементами гидролипидной мантии и липидного барьера. Без защитного барьера вода на кожном покрове интенсивно испаряется, и таким образом появляются шелушения и раздражения", – подчеркнула косметолог.

Также врач посоветовала исключить на зимний период из бьюти-рутины спиртовые тоники, скрабы и масла в чистом виде. В то же время она порекомендовала обратить внимание на продукты для очищения, которые содержат энзимы и кислоты.

Ранее дерматолог объяснила, как улучшить состояние кожи за месяц до Нового года. По ее словам, повысить тонус кожи можно с помощью массажа, гигиенической чистки и пилинга с эффектом биоревитализации.

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