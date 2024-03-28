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Песчаные бури из Монголии и Китая окрасили небо в Благовещенске в желтый цвет, сообщают синоптики Амурской области в своем телеграм-канале

По их информации, регион снова оказался на пути смещения юго-западного циклона, поэтому ночью в Благовещенске прошел первый дождь. По данным на 09:00, там выпало 6,7 миллиметра осадков, что составляет 67% от нормы марта.

"Сам дождь можно назвать историческим – так рано весной в ночное время дождь фиксировался лишь один раз – 26 марта 2020 года", – говорится в сообщении.

Синоптики подчеркнули, что отличительной чертой весенних юго-западных циклонов над Амурской областью является желтый или оранжевый цвет туч. Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок и частички земли тех территорий, еще не закрепленные травяным покровом. По этой причине выпадающие осадки нередко бывают грязными.