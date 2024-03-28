28 марта, 08:41Общество
Песчаные бури из Монголии и Китая окрасили небо в Благовещенске в желтый цвет
По их информации, регион снова оказался на пути смещения юго-западного циклона, поэтому ночью в Благовещенске прошел первый дождь. По данным на 09:00, там выпало 6,7 миллиметра осадков, что составляет 67% от нормы марта.
"Сам дождь можно назвать историческим – так рано весной в ночное время дождь фиксировался лишь один раз – 26 марта 2020 года", – говорится в сообщении.
Синоптики подчеркнули, что отличительной чертой весенних юго-западных циклонов над Амурской областью является желтый или оранжевый цвет туч. Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок и частички земли тех территорий, еще не закрепленные травяным покровом. По этой причине выпадающие осадки нередко бывают грязными.рассказал, как долго в Москве будет таять снег. По его словам, на неделе с 25 марта благодаря теплой погоде в городе продолжит снижаться высота снежного покрова. Однако последний сохранится в столице и в первой декаде апреля. При этом в лесах снег не будет таять еще дольше.