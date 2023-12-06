"Коляска не стала приговором": вдохновляющие истории москвичей с особенностями здоровья

В столице продолжаются мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Для людей с особенностями здоровья проводят карьерные консультации, спектакли, спортивные мастер-классы. Некоторые из площадок предоставили участникам возможность поделиться своим опытом с широкой аудиторией. Москва 24 узнала вдохновляющие истории людей, которые доказали, что диагноз не помеха счастливой, полноценной жизни.



Люди достижений

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Прыжки с парашютом, полет на дельтаплане, поездки на картинге – для кого-то это мечты, а для москвички Алеси Гусаровой они стали реальностью, даже несмотря на то, что она передвигается на коляске. Травму девушка получила в 15 лет. С этого момента начался долгий путь по больницам и операциям.



Алеся Гусарова Тогда я уже точно понимала, что не встану, но коляска стала не приговором, а спасением от заточения. Больницы закончились, а желание жить осталось. Я хлебала жизнь полной ложкой, радуясь каждому дню.

Девушка вышла замуж, получила высшее образование. Сегодня Алеся – многодетная мама и многократная чемпионка России по паравелоспорту.



Фото: предоставлено героем статьи

Другим особенности здоровья также не помешали добиться огромных успехов в спорте. Например, москвичка Анастасия Диодова в три года получила электротравму, которая лишила ее обеих рук. Девочка научилась делать все ногами – играть, писать, рисовать, а в пять лет стала заниматься плаванием.



Анастасия Диодова Когда у меня первый раз получилось проплыть пару метров на спине, я выбежала из бассейна и побежала к папе в зал с криками: "У меня получилось!"

В 2004 году юная спортсменка выступила на своей первой параолимпиаде в Афинах. На следующей – в 2008 году в Пекине, Анастасия стала серебряным призером. Сейчас девушка занимается фридайвингом, в ноябре 2023 года на первом чемпионате мира по этому спорту она завоевала три золота и одно серебро.



Фото: предоставлено героем статьи

Некоторым приходилось адаптироваться к новым возможностям здоровья уже во взрослом возрасте. Сергей Баринов с детства занимался спортом: пробовал свои силы в борьбе, баскетболе, гребле, хоккее, параллельно учился в музыкальной школе. В 21 год юноша получил травму шейного отдела позвоночника и полностью потерял способность ходить. С этого момента начался долгий путь восстановления.

Но даже после этого Сергей не забросил свое хобби и пришел в параолимпийский спорт. Однажды молодой человек заглянул на соревнования фехтовальщиков, которые определили его дальнейший путь. Сегодня он двукратный чемпион мира и Европыч, многократный чемпион России.



Фото: предоставлено героем статьи

Другие не только принимают свою особенность, но и учат окружающих любви к себе. Вероника Левенец делает это через свой блог. У девушки с рождения отсутствует левая рука – несмотря на это, она всегда была настоящим лидером, старостой в школе и с легкостью вела за собой людей. Благодаря огромной любви и поддержке родителей Вероника не чувствовала себя не такой, как все.



Вероника Левенец Наше окружение может как вдохновить нас, так и вбить в нашу голову комплексы, которые не будут давать потом жить и двигаться вперед. Ведь, если изо дня в день тебе будут твердить, что ты не такой и живешь неправильно, рано или поздно ты начнешь в это верить.

Девушка окончила журфак МГУ, где встретила любимого мужа, работала на телевидении, принимала участие в модных показах. Сейчас Вероника развивает свой блог, основная идея которого – это принятие себя и своего тела.

С этими и другими историями москвичи могли познакомиться на фестивале "На крыльях мечты", который впервые проходил в Центре Дианы Гурцкая в честь 35-летия Московской городской организации "Всероссийское общество инвалидов".

Поддержка города

В Москве есть множество проектов и сервисов, созданных для людей с особенностями здоровья. Это служба ранней помощи, комплексная реабилитация, "Новые возможности" и многие другие.

Служба ранней помощи. Сотрудники помогают родителям детей с первых дней жизни до трех лет, если у малыша есть особенности развития. Специалисты консультируют их по психологическим, юридическим, организационным вопросам, занимаются интеллектуальным и физическим развитием ребенка.

Комплексная реабилитация. Для людей с разными формами инвалидности действует 10 реабилитационных и 8 реабилитационно-образовательных центров, подведомственных департаменту труда и социальной защиты. Индивидуальная программа составляется для каждого человека. Кроме того, в столице работают 54 бригады мобильной службы реабилитации, которые выезжают к людям на дом.

Сервис "Новые возможности". Благодаря этому проекту москвичи трудоспособного возраста могут получить сопровождение персонального консультанта при первичном протезировании. Специалист помогает с оформлением инвалидности и индивидуальной программы реабилитации, консультирует по психологическим, юридическим, социальным, карьерным вопросам.

Обеспечение ТСР (техническими средствами реабилитации). Ресурсный центр для инвалидов проверяет качество технических средств реабилитации перед тем, как их отправят пациенту. Специалисты центра также помогут с выбором ТСР, обучат пользоваться техникой и решат проблему в случае поломки.

Специализированный центр занятости. Специалисты центра "Моя карьера" пятый год помогают людям с инвалидностью найти работу. Здесь можно получить консультацию, пройти профориентационное тестирование, выстроить индивидуальный план развития карьеры. Также сотрудники помогут подобрать подходящие вакансии, при необходимости окажут психологическую поддержку.

Особые семейные центры. В таких учреждениях помогают семьям, которые воспитывают детей с тяжелыми нарушениями развития и ментальными особенностями. Также родители всегда могут обратиться к специалистам таких центров за консультацией.

Чемпионат "Абилимпикс". Это соревнования профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Состязания проходят в различных профессиональных компетенциях: IT, ландшафтный дизайн, робототехника, визаж и другие.

Также в столице организуют множество мероприятий для горожан с особенностями здоровья. На текущей неделе они приурочены к Международному дню инвалидов. Например, 6 декабря в 12:00 в центре "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, пройдет фестиваль "Сердце инклюзии". Специалисты учреждения расскажут, как составить портфолио и резюме, юристы прочитают лекции по открытию собственного дела. Для участников также организуют тренинги и деловые игры, которые помогут развить полезные для карьеры качества.

11, 12, 14 и 17 декабря в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая состоится серия показов мюзикла "Обыкновенное чудо". В постановке примут участие 70 артистов – воспитанников центра и финалистов конкурса "Инклюзивная Москва".

Список мероприятий и регистрация доступны по ссылке.