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Электронные сертификаты на реабилитацию предложили выдавать детям-инвалидам. Такую инициативу выдвинула уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

Она предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального законопроекта, согласно которому детям-инвалидам будут выдавать электронные сертификаты на прохождение комплексной реабилитации и абилитации. Свое обращение она направила в адрес первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, а также председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.

Как рассказала Волынец, реабилитация инвалидов направлена на устранение или компенсацию ограничений, вызванных нарушениями здоровья с целью соцадаптации, достижения ими материальной независимости и интеграции в общество.

По ее мнению, проблемы доступности для инвалидов качественных и эффективных услуг и мероприятий, входящих в комплексную реабилитацию и абилитацию, актуальны для регионов РФ.

Кроме того, она считает, что сейчас использование механизмов электронного сертификата значительно упрощает процедуру получения россиянами государственной соцпомощи, повышает прозрачность ее финансовой составляющей.

Согласно инициативе Волынец, с помощью электронного сертификата возможно будет оплатить реабилитацию в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.

Ранее Волынец предложила популяризировать в России образ многодетной семьи через кино и сериалы.

Омбудсмен добавила, что привлекать к созданию соответствующего контента следует в том числе настоящие многодетные семьи из разных российских регионов. Она выразила уверенность в том, что такая инициатива согласуется с указом президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

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