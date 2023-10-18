Начался новый сезон проекта "Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Департамент культуры Москвы запускает новый сезон проекта "Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы". Он продлится с октября 2023 года по май 2024-го, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам руководителя московского департамента культуры Алексея Фурсина, в мероприятиях проекта поучаствовали уже свыше 700 человек. В каждом сезоне программа обновляется и адаптируется под разные категории посетителей с ограниченными возможностями здоровья, рассказал он.

Фурсин отметил, что сейчас впервые запускается цикл экскурсий для людей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Он добавил, что для них предусмотрят комфортные условия осмотра экспозиции, а также дадут возможность взять с собой сопровождающего.

Первая экскурсия состоится 19 октября в музее-усадьбе "Люблино". Участники познакомятся с историей архитектурно-художественного ансамбля конца XVIII – начала XIX века и ее владельцев. В парадных залах гости увидят сохранившиеся оригинальные настенные и потолочные росписи и барельефы, над которыми работали лучшие архитекторы, скульпторы и художники своего времени.

Следующая экскурсия пройдет 16 ноября в музее-заповеднике "Царицыно", а 21 ноября можно посетить экскурсию в Музее русского импрессионизма.

Всего в новом сезоне проекта "Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы" запланировано порядка 15 экскурсий. Их посещение бесплатное.

Ранее сообщалось, что в ГД предложили увеличить пенсионные баллы по уходу за инвалидами.

Сейчас начисляется 1,8 пенсионного балла в год лицам, ухаживающим за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшего возраста 80 лет. В связи с этим руководство партии "Новые люди" предложили начислять 5,4 балла тем, кто ухаживает за нетрудоспособными людьми.

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