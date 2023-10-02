Доход предложили не учитывать при начислении пособия на ребенка-инвалида

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида, не учитывая доход и критерии нуждаемости семьи. Обращение она направила на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, пишет RT.

Отмечается, что право на получение этого пособия определяется при помощи комплексной оценки нуждаемости семьи. Так, оцениваются имущественная обеспеченность, занятость трудоспособных членов семьи или объективные причины ее отсутствия, доходы.

По мнению Волынец, для семей, где воспитывается ребенок-инвалид, нужно сделать исключение как для особо нуждающихся в дополнительной государственной поддержке и не учитывать их критерии нуждаемости и уровень дохода.

Соответствующие поправки направлены на гармонизацию подходов, которые применяются при комплексной оценке нуждаемости, повышение качества жизни семей с ребенком-инвалидом и выработаны с учетом позиции сообщества родителей, сказано в обращении.

Решение сделает выплату для подобных семей доступнее, уточнила законодатель. При этом она подчеркнула, что ребенок должен воспитываться в семье, а не в интернате.

Изменения предлагается внести в постановление правительства "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка". Они позволят не учитывать доход от трудовой деятельности членов семьи, которая воспитывает ребенка-инвалида, при расчете и назначении единого пособия.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтруд РФ с предложением сокращать возраст выхода на пенсию на один год за каждые пять лет стажа людям, работающим в сфере ухода за инвалидами.

Подобная инициатива может вызвать недовольство среди других групп населения, заявил директор Центра конъюнктурных исследований при НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, поддерживать указанную категорию населения необходимо другими способами, например материальными или социальными.

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