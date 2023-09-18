Экономист оценил идею о сокращении пенсионного возраста для работающих с инвалидами

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Идея сокращать пенсионный возраст людям, которые работают в сфере ухода за инвалидами, хорошая, однако она может вызвать недовольство среди других групп населения. Таким мнением в беседе с RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований при НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Как показывает экономическая история, до хорошего такие вещи не доводят. <...> Создается прецедент: другие низкодоходные категории, которые ведут активную социальную деятельность, тоже начнут требовать <...> сокращать пенсионный возраст", – объяснил экономист.

По его мнению, поддерживать указанную категорию населения необходимо другими способами, например, материальными или социальными. Лучше всего, если этот вопрос будут решать профсоюзы и само общество, подытожил Остапкович.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтруд РФ с предложением сокращать возраст выхода на пенсию на один год за каждые пять лет стажа людям, работающим в сфере ухода за инвалидами.

