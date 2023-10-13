В Госдуме предложили увеличить пенсионные баллы за уход за инвалидами

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Руководство партии "Новые люди" в Госдуме обратилось с главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением увеличить дополнительные пенсионные баллы тем, кто ухаживает за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и пожилыми людьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Авторами обращения стали лидер партии Алексей Нечаев, а также Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.

Так, Даванков назвал недостаточным начисление 1,8 пенсионного балла в год лицам, ухаживающим за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшего возраста 80 лет. В связи с этим парламентарии предложили начислять 5,4 балла тем, кто ухаживает за нетрудоспособными людьми.

"Это настоящий гражданский подвиг, его нужно оценивать по достоинству", – подчеркнул Даванков.

Нечаев также обратил внимание на то, что выплаты тем, кто ухаживает за недееспособными и пожилыми людьми, не индексировались с 2008 года и составляют 1 200 рублей в месяц.

Кроме того, любой дополнительный заработок, пенсия по старости, пособие по безработице могут стать поводом для отказа этой выплаты. В связи с этим депутаты также предложили не лишать пособия по уходу в случае наличия официального источника дохода.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, согласно которым организация питания детей-инвалидов в образовательных организациях будет организована за счет бюджета.

До этого Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида, не учитывая доход и критерии нуждаемости семьи. Обращение она направила на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

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