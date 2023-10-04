Число российских пенсионеров к следующему году вырастет до 43,5 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Впервые за последние 5 лет в России вырастет число пенсионеров. Специалисты Социального фонда России (СФР) прогнозируют увеличение количества пенсионеров в России на 1,13 миллиона человек уже в этом году. В следующем, 2024 году число российских пенсионеров может стать еще на 569 тысяч больше, сообщает РБК со ссылкой на прогноз СФР.

В итоге за 2 года общее число россиян, получающих пенсии через отделения Соцфонда, вырастет с 41,78 миллиона до 43,47 миллиона человек, достигнув показателей 2019 года. Указывается, что подобная динамика ожидается впервые с начала пенсионной реформы, в ходе которой с 2018 года началось поэтапное увеличение пенсионного возраста.

Положительную динамику числа пенсионеров в Минтруде объяснили появлением новых регионов России и плановыми сдвигами по возрасту выхода на пенсию. К россиянам, получающим пенсии через органы СФР, относятся получатели пенсий по старости, по потере кормильца, по инвалидности, люди с государственной пенсией и военные пенсионеры.

Старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок также подтверждает выводы Минтруда: из 1,1 миллиона новых пенсионеров в 2023 году – 700 тысяч человек являются жителями новых регионов, а прирост не скажется на бюджете и пенсионной системе, так как параллельно увеличивается и численность занятых за счет новых граждан из тех же регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Число российских пенсионеров начало сокращаться с 2019 года, когда начали увеличивать пенсионный возраст. Затем снижение ускорилось из-за пандемии COVID-19. Только за 2021 год их число сократилось почти на 1 миллион человек, что стало антирекордом с начала 1990-х годов.

Ранее в Минфине России заявили, что средний размер пенсии в следующем году составит 23 244 рубля. По словам главы министерства Антона Силуанова, это произойдет благодаря индексации пенсий на 7,5%

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