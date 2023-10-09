В РФ предложили организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, согласно которым организация питания детей-инвалидов в образовательных организациях будет организована за счет бюджета. Обращение она направила на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой, пишет RT.

По словам Волынец, федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" устанавливает, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые не проживают в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных средств.

Она уточнила, что ребенок с ОВЗ имеет недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

При этом, продолжила Волынец, дети с ОВЗ одновременно могут иметь инвалидность, но дети-инвалиды не могут быть причислены к этой категории. Из этого следует, что дети-инвалиды без ОВЗ не могут бесплатно питаться.

Бесплатное питание предлагается организовать в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, сказано в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида, не учитывая доход и критерии нуждаемости семьи. Решение сделает выплату для подобных семей доступнее, уточнила законодатель.

До этого депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтруд РФ с предложением сокращать возраст выхода на пенсию на один год за каждые пять лет стажа людям, работающим в сфере ухода за инвалидами.

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