Вдвое больше москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс"

В 2023 году 508 москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", что в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди партнеров "Абилимпикса" более 200 столичных предприятий. По словам мэра, самые популярные направления трудоустройства – IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля.

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