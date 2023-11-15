Москва и Санкт-Петербург заключили соглашение об унификации деталей электротранспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы и Санкт-Петербурга в рамках форума "Транспортная неделя 2023" заключили соглашение о сотрудничестве в области унификации деталей для электротранспорта, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Заммэра напомнил, что в Москве сейчас работает около 1 300 электробусов. В рамках соглашения также планируется обмениваться информацией о зарядных электростанциях.

"Чтобы автовладелец электрической зарядки, который поедет из Санкт-Петербурга в Москву или наоборот, заранее понимал, где есть свободная зарядка, какая доступность и стоимость", – подчеркнул он.

В настоящее время в селе Красная Пахра ТиНАО возводится завод по созданию тяговых батарей. Предполагается, что уже в 2025 году первая партия продукции будет стоять на российских электробусах ГАЗ и КамАЗ, уточнил Ликсутов.



"Мэр Москвы принял решение, что город будет гарантом для производства необходимого количества батарей, чтобы завод вышел на плановую мощность", – подчеркнул он.

В результате их будут поставлять для других производителей легковых авто и наземного городского транспорта. Также тяговые батареи пригодятся для метрополитена и других отраслей промышленности, уверен Ликсутов.

До этого заммэра уже рассказывал, что за 500 дней работы парка "Красная Пахра" пассажиры совершили почти 2,2 миллиона поездок на электробусах в ТиНАО. С открытием первого в России и крупнейшего в Европе депо для электробусов наземный электротранспорт впервые вышел на маршруты в Троицке, уточнил он.

Развитие сети маршрутов электробусов в Москве позволяет популяризировать данный вид транспорта, считает депутат Мосгордумы Олег Артемьев. Он напомнил, что этой осенью в столице запущено четыре новых маршрута. А недавно электробусы запустили для перевозки студентов МФТИ.

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