Более 4,5 тыс подарков собрали в рамках акции "Москва помогает" на фестивальных площадках

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

За две недели павильоны на площадках фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна" собрали более 4,5 тысячи подарков для участников СВО и жителей новых территорий в рамках акции "Москва помогает", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чаще всего москвичи приносили свои подарки в пункты сбора на Тверской площади, Ореховом бульваре, на улице Профсоюзной и в проезде Серебрякова. Среди самых популярных подарков – средства личной гигиены, носки, сладкие наборы для детей, термобелье и стельки.

Подарки принимали и сортировали волонтеры. В ближайшее время посылки отправят адресатам.

За два года работы проекта "Москва помогает" москвичи собрали более 3,7 миллиона вещей для жителей новых регионов России. Сейчас в столице работает 13 штабов программы, в которые можно принести новые вещи в упаковке и с бирками.

Более 500 тысяч человек посетили благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" с момента начала его работы. В фестивале приняли участие большое количество благотворительных фондов. Сергей Собянин выразил благодарность горожанам, организациям, предприятиям, которые совершили пожертвования в дни фестиваля на нужды благотворительных фондов.