Собянин принял участие в пасхальном богослужении

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Об этом сообщается портале мэра и правительства столицы.

"Службу провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в храм Христа Спасителя доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима.

Помимо этого, мэр также поздравил москвичей с Пасхой. Он отметил, что в пасхальные дни город настроен на заботу и милосердие. Десятки столичных площадок и прихрамовых территорий приглашают жителей окунуться в атмосферу фестиваля "Пасхальный дар".

До этого стало известно, что за время праздничных дней около 2 миллионов граждан посетили богослужения. Уточняется, что пасхальные мероприятия состоялись в 549 храмах, и в том числе 15 монастырях.