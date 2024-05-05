05 мая, 21:00Мэр Москвы
Собянин принял участие в пасхальном богослужении
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Об этом сообщается портале мэра и правительства столицы.
"Службу провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в храм Христа Спасителя доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима.
Помимо этого, мэр также поздравил москвичей с Пасхой. Он отметил, что в пасхальные дни город настроен на заботу и милосердие. Десятки столичных площадок и прихрамовых территорий приглашают жителей окунуться в атмосферу фестиваля "Пасхальный дар".
До этого стало известно, что за время праздничных дней около 2 миллионов граждан посетили богослужения. Уточняется, что пасхальные мероприятия состоялись в 549 храмах, и в том числе 15 монастырях.
Тысячи верующих поучаствовали в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя