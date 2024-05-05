Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пасха – торжество жизни, созидания, веры и надежды. Это праздник, напоминающий о любви к ближнему, важности сочувствия, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в пасхальные дни город настроен на заботу и милосердие. Десятки столичных площадок и прихрамовых территорий приглашают жителей окунуться в атмосферу фестиваля "Пасхальный дар", указал мэр.

Собянин подчеркнул, что каждый может протянуть руку помощи нуждающимся, а также поддержать участников СВО. Он пожелал, чтобы в сердцах людей всегда жили радость, отзывчивость и стремление делать добрые дела.

В ночь на 5 мая делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в храм Христа Спасителя. Пасхальное богослужение проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.