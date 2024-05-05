Около 2 млн человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 2 миллионов граждан посетили богослужения в честь Светлой Пасхи за все праздничные дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

По его словам, пасхальные мероприятия состоялись в 549 храмах, и в том числе 15 монастырях.

За безопасностью во время церковных служб следили сотрудники Росгвардии и полиция.

В ночь на 5 мая в храм Христа Спасителя пришли тысячи верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход и Божественную литургию, которую посетили Владимир Путин и Сергей Собянин.

