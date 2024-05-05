Росгвардия обеспечила безопасность во время пасхальных мероприятий в Москве

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Сотрудники Росгвардии следили за безопасностью во время празднования Пасхи в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В более чем 500 храмах и церквях Москвы состоялись пасхальные мероприятия.

"Сотрудники и военнослужащие подразделений ГУ Росгвардии по Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск нацгвардии совместно с полицейскими обеспечили безопасность при проведении мероприятий в честь православного праздника", – говорится в публикации.

Представители Росгвардии также присутствовали на литургии в храме Христа Спасителя.

На пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя ночью пришли тысячи верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход и Божественную литургию, которую посетили Владимир Путин и Сергей Собянин.

В праздничный день мэр поздравил москвичей и пожелал, чтобы в их сердцах всегда жили радость, отзывчивость и стремление делать добрые дела.

