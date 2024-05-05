Путин поздравил православных христиан с Пасхой

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Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян со Светлой Пасхой. Публикация по случаю праздника появилась на официальном портале Кремля.

"Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании", – отметил президент.

Он подчеркнул, что этот светлый праздник пробуждает у людей самые добрые чувства, дарит радость и надежду.

Глава государства отдельно обратил внимание на работу РПЦ, которая прикладывает все усилия для сохранения культурного, исторического и духовного наследия РФ. Президент поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в сбережение ценностей православия и традиций.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой. Мэр пожелал, чтобы в сердцах людей всегда жили радость, отзывчивость и стремление делать добрые дела.

Он также напомнил, что в этот день десятки столичных площадок и прихрамовых территорий приглашают жителей окунуться в атмосферу фестиваля "Пасхальный дар". Там проходят различные гастрономические мероприятия, среди которых и кулинарные мастер-классы по приготовлению куличей.

