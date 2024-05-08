Собянин: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 500 тысяч человек посетили благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" с момента начала его работы. Об этом сообщил Сергей Собянин во время совместного с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посещения площадки мероприятия на Тверской площади.

Мэр Москвы рассказал, что в фестивале приняли участие большое количество благотворительных фондов. Собянин также выразил благодарность горожанам, организациям, предприятиям, которые совершили пожертвования в дни фестиваля на нужды благотворительных фондов.

"И отдельные слова признательности, Ваше Святейшество, вам, за вашу доброту, за ваше такое трепетное отношение к столице и к москвичам", – сказал Собянин, обращаясь к патриарху.

В свою очередь, патриарх Кирилл поздравил москвичей с Пасхой и отметил, что столица стала красивой и ухоженной. По словам патриарха, люди его поколения всегда любили Москву, однако видели ее другой. Священнослужитель добавил, что возрождение столицы совпало с сильным возрождением РФ. Вместе с тем патриарх Кирилл поблагодарил Собянина за его заботу о городе.

Основные мероприятия "Пасхального дара" проходили на 28 площадках Москвы. В рамках фестиваля для гостей организовали 1,4 тысячи творческих и кулинарных мастер-классов, 100 сценических программ, свыше 300 уроков от благотворительных фондов и ряд спортивных мероприятий.

На площадках были открыты пункты "Москва помогает", в которых можно было сделать пожертвование для участников спецоперации. В 24 пунктах городского обмена "Дари и получай" все желающие могли отдать свои вещи. Участниками обменов стали 850 человек.

Всего за время работы фестиваля было продано 6 тысяч пасхальных куличей и кексов, 9 тысяч сувениров и подарков, 690 килограммов деликатесов, 1 650 банок меда, варенья и других соусов. Посетители смогли попробовать 16 тысяч порций блюд на гриле, 20 тысяч порций выпечки, 10 тысяч порций закусок и выпить 15 тысяч литров напитков.

В дни Пасхи Москву украсили более 700 праздничных конструкций. Возле церквей и храмов, на улицах, площадях и в парках установили пасхальные яйца с различными узорами и фигуры, цветочные композиции, световые деревья и другие объемно-декоративные конструкции. Традиционно оформили и территорию у храма Христа Спасителя – там появилось пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья.

