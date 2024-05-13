"Мой район. Новости": более 8,5 тыс врачей прошли обучение в кадровом центре Минздрава

Врачи и медсестры прошли дополнительные курсы по повышению квалификации в кадровом центре Минздрава. Сорок уникальных образовательных программ разработали на основе алгоритмов оказания экстренной помощи. В кадровом центре уже прошли обучение больше 8,5 тысячи врачей разных специальностей и около 600 работников среднего медперсонала.

Отработанные на обучении навыки врачи и медсестры применяют в обновленных отделениях. Медики работают по единому стандарту оказания экстренной помощи. Врачи используют специальные алгоритмы, помощь искусственного интеллекта, передовое медоборудование и систему триаж.

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