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23 апреля, 23:55

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Во флагманском центре Филатовской больницы рассказали о принципе триажа

Во флагманском центре Филатовской больницы рассказали о принципе триажа

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В Москве внедряются новые стандарты оказания медицинской помощи взрослым и детям. Подробные алгоритмы разрабатывают для каждого случая. Это нужно, чтобы диагностика и лечение пациентов были максимально комфортными.

Во флагманском центре Филатовской больницы, чтобы максимально сократить время от момента поступления пациента до начала оказания помощи, руководствуются принципом триажа. Все случаи разделяются на три категории: "нельзя ждать ни минуты", "требуется срочная помощь" и "угрозы для жизни нет".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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