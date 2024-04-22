Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 22:15

Новости

Мэр Москвы: второй этап обновления поликлиник завершится до конца 2025 года

Мэр Москвы: второй этап обновления поликлиник завершится до конца 2025 года

Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Локомотив" в Люблине

Собянин: в обновленных поликлиниках врачи провели 45 млн приемов

Собянин: более 2,5 млн квадратных метров недвижимости возвели в Москве с начала года

Новости часа: более 11 млн страниц с архивными сведениями добавили в сервис "Моя семья"

Дождь, гроза и сильный ветер придут в Москву в ближайшее время

Новости часа: на сервисе "Моя семья" появились новые возможности для поиска предков

Новости часа: новые возможности для поиска предков появились на сервисе "Моя семья"

Новости часа: новый этап реконструкции здания МИД стартовал в Москве

Сергей Собянин обозначил сроки второй очереди обновления поликлиник. Завершить ремонт в 140 амбулаториях планируют до конца 2025 года. Таким образом, с учетом строительства новых зданий весь поликлинический фонд столицы будет обновлен.

Тем временем в рамках первого этапа модернизации амбулаторного звена новые стандарты работают уже в 200 московских поликлиниках. При анализе лучевых исследований на цифровом оборудовании используется искусственный интеллект, что значительно сокращает время постановки диагноза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоСветлана ДоброхотоваАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика