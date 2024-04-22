Мэр Москвы: второй этап обновления поликлиник завершится до конца 2025 года

Сергей Собянин обозначил сроки второй очереди обновления поликлиник. Завершить ремонт в 140 амбулаториях планируют до конца 2025 года. Таким образом, с учетом строительства новых зданий весь поликлинический фонд столицы будет обновлен.

Тем временем в рамках первого этапа модернизации амбулаторного звена новые стандарты работают уже в 200 московских поликлиниках. При анализе лучевых исследований на цифровом оборудовании используется искусственный интеллект, что значительно сокращает время постановки диагноза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.