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11 апреля, 00:00

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Врачи флагмана при больнице им Буянова смогут спасать до 200 жизней в сутки

Врачи флагмана при больнице им Буянова смогут спасать до 200 жизней в сутки

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До 200 жизней в сутки смогут спасать медики нового флагманского центра экстренной медицины при больнице имени Буянова. Ожидается, что его откроют в 2024 году.

Таких центров в Москве уже четыре. Первый из них, открывшийся на базе больницы имени Вересаева, начал принимать пациентов в 2023 году. После этого были запущены флагманы в институте имени Склифосовского, больницах имени Филатова и Боткинской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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