ИИ обучили находить на МРТ патологию в шейном отделе позвоночника

Искусственный интеллект обучили находить на МРТ патологию теперь и в шейном отделе позвоночника. Нейросети определяют наличие протрузий и грыж дисков, а также стеноза позвоночного канала. Ранее сервисы определяли патологические изменения на исследованиях пояснично-крестцового отдела. О новых возможностях нейросетей рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве работает более 50 сервисов искусственного интеллекта, которые находят признаки 37 различных заболеваний. При этом город делится своими технологиями с другими российскими регионами.

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