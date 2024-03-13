Врачи больницы имени Башляевой спасли трехлетнюю девочку с ущемлением пупочной грыжи

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Сотрудники детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Башляевой экстренно прооперировали трехлетнюю девочку, у которой было выявлено ущемление пупочной грыжи, сообщили Москве 24 в департаменте здравоохранения столицы.

Ребенок поступил в приемное отделение ДГКБ с острой болью, рвотой и выпячиванием живота. Врачи обнаружили, что ущемление пупочной грыжи сопровождалось ослаблением перистальтики, расширением петель толстого кишечника и скоплением жидкости в брюшной полости.

По их словам, только своевременное обращение родителей девочки смогло минимизировать все возможные риски для ее здоровья.

"В ходе экстренной операции пациентке был выполнен двухсантиметровый разрез под пупком и вскрыт грыжевой мешок", – рассказали специалисты.

Специалисты рассекли ущемляющее кольцо, ушили кишку швами и вправили ее в брюшную полость, а затем нанесли на рану специальные швы.

Как отметил главный врач ДГКБ Исмаил Османов, острые хирургические заболевания часто сопровождаются у детей симптомами, которые похожи на кишечную инфекцию, включая повышение температуры, запоры и вздутия.

"При таких симптомах очень важно своевременно обратиться к врачу, чтобы не запустить заболевание", – добавил он.

Ранее новосибирские кардиохирурги смогли восстановить работу сердца и легких девушки с генетической мутацией системы кровообращения. 24-летняя жительница Иркутска страдала хронической тромбоэмболической легочной гипертензией. После операции ей назначили пожизненный прием препаратов.

Более 40 тысяч пациентов приняли в сосудистом центре на базе НИИ Склифосовского