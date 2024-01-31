Подмосковные хирурги достали из печени десятилетнего мальчика ленточных червей

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Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) прооперировали ребенка с эхинококковой кистой печени, внутри которой жили паразиты. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

"В Московский областной центр охраны материнства и детства поступил 10-летний мальчик с жалобами на недомогание. Врачи после проведения обследования обнаружили огромную эхинококковую кисту, занимающую целый сегмент печени – большой пузырь с толстыми стенками, внутри которого живет ленточный червь", – говорится в сообщении.

Такие паразиты, по словам медиков, чаще встречаются у животных и передаются людям при контакте с ними. Заболевание может привести к нарушениям функций печени, сердца и других органов тела, а также спровоцировать летальный исход.

Процесс удаления кисты проходил через небольшие проколы. Хирургам удалось сохранить ее целостность и не допустить распространения паразитов.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Его уже выписали из больницы. Однако теперь мальчику предстоит регулярное наблюдение у врачей.

До этого врачи Видновской районной клинической больницы достали из лба семилетней девочки игрушечный рог единорога, с которым она проходила два года. На фоне произошедшего медики призвали родителей быть более внимательными и не оставлять маленьких детей без присмотра.

