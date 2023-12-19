Подмосковные врачи спасли мужчину, который выпил более тысячи банок энергетика за год

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Врачи спасли жизнь 30-летнему мужчине, который каждый день пил несколько банок тонизирующего напитка. Он поступил в больницу с жалобами на сильную боль в животе, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

По словам пациента, он выпил более тысячи банок тонизирующего напитка в течение года. В медучреждении ему диагностировали острый панкреатит с ферментативным перитонитом.

Как рассказали врачи, в воспаленной поджелудочной железе начались необратимые процессы – стали выделяться ферменты, а также большое количество жидкости в брюшную полость. Оттуда хирурги откачали жидкость и гной, чтобы предотвратить распространение инфекции. Однако из-за заболевания у пациента перестали работать почки, легкие и сердце.

Как отметил заведующий хирургическим отделением № 2 филиала № 2 Балашихинской больницы Павел Коваль, летальность таких осложнений составляет 70%.

В течение 14 дней пациент проходил интенсивную терапию, в том числе ему проводили искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). В итоге состояние здоровья мужчины улучшилось и его выписали из больницы, назначив замещающую терапию и диеты.

Ранее биолог Александр Созыкин рассказал, что зависимость от энергетиков наступает через 3–6 месяцев ежедневного употребления. По его словам, количество выпитого энергетического напитка в день не должно превышать 0,5 литра.

Он отметил, что зарубежные врачи уже фиксировали смерть от спровоцированной аритмии, инфаркта, инсульта и многое другое.

"Город Доверия": Вредны ли энергетики для здоровья