Биолог рассказал, как быстро появляется зависимость от энергетиков

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Зависимость от энергетиков наступает через 3–6 месяцев ежедневного употребления. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на доцента кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточного биолога Александра Созыкина.

Он считает, что в день количество выпитого энергетического напитка не должно превышать 0,5 литра. Но даже при таком употреблении сначала появляется привыкание, а потом – патологическая зависимость, сказал эксперт.

Также биолог добавил, что регулярное и неконтролируемое употребление энергетиков приводит к плохим последствиям. Зарубежные врачи уже фиксировали смерть от спровоцированной аритмии, инфаркта, инсульта. Кроме того, встречались потеря сознания и последующая смерть от несчастного случая, диарея, рвота, обострение язвенной болезни и другое, подытожил Созыкин.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Султан Хамзаев предложил вернуться к работе по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.

Он добавил, что сейчас запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 30 субъектах РФ. Хамзаев подчеркнул, что такая практика успешна.

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