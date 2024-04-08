Собянин: дворец культуры завода "Серп и Молот" станет современным арт-кварталом

В столице началась реставрация дворца культуры "Серп и Молот". Планами работ в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

Специалисты раскроют заложенные окна и дверные проемы, уберут лишние наслоения цементной штукатурки и восстановят декор. Фасады выкрасят в оригинальный цвет, а внутри воссоздадут историческую планировку.

После завершения реставрации "Серп и Молот" превратится в арт-квартал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.