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08 апреля, 11:15

Новости

Собянин: дворец культуры завода "Серп и Молот" станет современным арт-кварталом

Собянин: дворец культуры завода "Серп и Молот" станет современным арт-кварталом

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В столице началась реставрация дворца культуры "Серп и Молот". Планами работ в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

Специалисты раскроют заложенные окна и дверные проемы, уберут лишние наслоения цементной штукатурки и восстановят декор. Фасады выкрасят в оригинальный цвет, а внутри воссоздадут историческую планировку.

После завершения реставрации "Серп и Молот" превратится в арт-квартал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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