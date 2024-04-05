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05 апреля, 07:30

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Собянин: более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Собянин: более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

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На юго-востоке Москвы по программе реновации строят и проектируют 72 дома, а в будущем в новое жилье переселят более 164 тысяч москвичей. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, под заселение уже передали свыше 12 тысяч квартир.

В рамках программы реновации, которая активно реализуется в Москве с 2017 года, на юго-востоке столицы уже около 25 тысяч жителей 157 домов отпраздновали новоселье. Еще свыше двух тысяч человек оформляют необходимые документы или осматривают квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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