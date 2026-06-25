Молодая женщина умерла во время сеансов по изгнанию демонов в Бразилии

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Женщина умерла во время сеанса по "изгнанию демонов" в Бразилии. Об этом сообщает Daily Star.

Тело 27-летней Марсели де Оливейры Готтардо нашли в квартире после того, как соседи услышали шум и вызвали полицию. Очевидцы рассказали, что через некоторое время звук стих. Затем находившийся в квартире девушки 26-летний Брайан Фернандо Хименес Соуза обратился к одному из соседей за помощью. При входе в квартиру он увидел женщину, которая лежала на полу с судорогами.

До прибытия медиков помощь ей попыталась оказать студентка-врач, которая жила в том же доме. Однако спасти девушку не удалось. Следствие позже установило, что на ее теле присутствовали многочисленные травмы, в том числе следы на шее, повреждения лица, кровотечение из уха и гематомы.

Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти оказалась тяжелая черепно-мозговая травма и внутричерепное кровоизлияние, которое произошло из-за ударов тупым предметом. В ходе допроса подозреваемый молодой человек сообщил, что они вместе с погибшей употребляли наркотики. После употребления веществ мужчина решил, что Готтардо была "одержима демонами", и напал на нее, пытаясь провести обряд.

Ранее мужчина в Калифорнии убил свою экс-супругу и надругался над ее телом. У погибшей было двое маленьких детей. Злоумышленник признал вину в ходе судебного процесса, а также назвал себя монстром. По его словам, он изнасиловал тело, чтобы "подтвердить", что он чудовище.

