25 июня, 17:30Происшествия
Суд оставил в силе приговор девушке, сделавшей кальян на куличе в Москве
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Суд в Москве признал законным приговор Ксении Белоусовой, которая сделала кальян на пасхальном куличе. Об этом ТАСС заявил один из участников процесса.
Об инциденте стало известно 13 апреля. Сообщалось, что 27-летняя девушка в одном из московских баров сделала кальян на основе традиционного пасхального кулича. При этом происходящее было снято на видео, которое оказалось в Сети. Это оскорбило религиозные чувства верующих.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленницей оказалась уроженка Саранска. Позже она была задержана, а суд назначил ей запрет определенных действий.
В итоге Белоусова была признана виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Суд назначил ей 3 года 25 дней колонии, учитывая тот факт, что она совершила преступление в период испытательного срока по прошлому приговору за хранение наркотиков.
Девушку, сделавшую кальян на куличе, приговорили к 3 годам колонии