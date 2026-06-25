Суд оставил в силе приговор девушке, сделавшей кальян на куличе в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве признал законным приговор Ксении Белоусовой, которая сделала кальян на пасхальном куличе. Об этом ТАСС заявил один из участников процесса.

Об инциденте стало известно 13 апреля. Сообщалось, что 27-летняя девушка в одном из московских баров сделала кальян на основе традиционного пасхального кулича. При этом происходящее было снято на видео, которое оказалось в Сети. Это оскорбило религиозные чувства верующих.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленницей оказалась уроженка Саранска. Позже она была задержана, а суд назначил ей запрет определенных действий.

В итоге Белоусова была признана виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Суд назначил ей 3 года 25 дней колонии, учитывая тот факт, что она совершила преступление в период испытательного срока по прошлому приговору за хранение наркотиков.

