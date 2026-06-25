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25 июня, 18:14

Транспорт

Водителей в Москве призвали избегать резких маневров из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автомобилистам рекомендовано не совершать резких маневров из-за дождя в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, водителей призвали соблюдать дистанцию, не использовать телефон во время движения и заранее тормозить перед пешеходными переходами. До поездки стоит проверить, что дворники работают исправно, а в автомобиле есть омывающая жидкость.

В свою очередь, пешеходам следует переходить дорогу только в предусмотренных для этого местах и дожидаться полной остановки автомобиля перед переходом.

Ранее синоптики предупреждали, что 25 июня в Москве, помимо дождя, ожидается гроза. В этот день над столицей проходит холодный атмосферный фронт. Кроме того, четверг станет самым холодным днем на неделе.

При этом к 30 июня температура в столице поднимется до 27–29 градусов. До этого момента показатели будут соответствовать комфортной летней температуре.

Похолодание пришло в Москву

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