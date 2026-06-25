Суд вынес приговор актрисе Дроздовой по делу о ранении сожителя ножом в Петербурге

Фото: MAX/"Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 200 часам обязательных работ актрису Театра комедии Александру Дроздову по делу о нанесении ножевых ранений сожителю, приглашенному артисту Театра имени Ленсовета Илье Делю. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что Дроздова от наказания освобождена в связи с примирением с потерпевшим.

О задержании актрисы и помещении ее под домашний арест стало известно в апреле 2025 года. По данным следствия, Дроздова, находясь в квартире на Казанской улице, ударила Деля ножом в грудь.

В рамках расследования были изучены материалы экспертизы, авторы которой пришли к выводу, что повреждения у актера могли появиться в соответствии с версией стороны защиты. Согласно ей, Дель взял Дроздову за руки, когда у нее находился нож, потянул на себя, из-за чего упал, а на него сверху упала Дроздова. В результате этого нож ударил мужчину в грудь.

Суд указал, что прямой умысел актрисы не нашел подтверждения, а сторона обвинения не предоставила необходимых доказательств. В пресс-службе добавили, что на предпоследнем заседании обвиняемая и потерпевший "признавались друг другу в любви". Нож, который стал орудием преступления, будет уничтожен.

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