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25 июня, 18:48

Происшествия

Фигурантка дела о хищении золотых монет на 2 млрд закопала деньги в парке Петербурга

Фото: телеграм-канал "ЛЕБЕДИНОЕ озеро"

Фигурантка дела о хищении золотых инвестиционных монет стоимостью свыше 2 миллиардов рублей Дарья Еркаева закопала полученные в качестве вознаграждения деньги в парке. Об этом в своем телеграм-канале заявила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По версии следствия, Еркаева является соучастницей преступления вместе с руководителем офиса банка Инной Андреевой и менеджером Ириной Порываевой.

Уточняется, что Андреева передала фигурантке деньги в качестве вознаграждения за помощь в преступлении, но Еркаева испугалась и избавилась от полученных средств, так как они ей были не нужны.

В итоге суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 августа 2026 года. Против избрания этой меры она не возражала.

О краже золотых монет сотрудницами банка в Петербурге стало известно 23 июня. Уточнялось, что самое преступление произошло 20 июня. По версии следствия, Порываева помогла Андреевой и ее группе совершить кражу монет на общую сумму 2 022 290 095 рублей. Затем злоумышленницы скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению. Обоих фигуранток отправили под домашний арест.

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