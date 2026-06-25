HT: в Индии невеста с возлюбленным убили жениха, столкнув его с обрыва

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В индийском штате Махараштра 20-летняя невеста убила своего жениха при помощи тайного возлюбленного. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times.

18 июня Сия Гоял из Пуны и ее 26-летний жених Кетан Агарвал приехали в Железный форт – древнюю горную крепость, расположенную на высоте тысячи метров. Спустя время девушка сообщила, что Агарвал сорвался со скалы во время фотосессии. Тело мужчины обнаружили через три часа, спасти его уже было нельзя.

Отца молодого человека насторожило поведение Гоял – она никак не отреагировала на случившееся. Он заподозрил, что девушка может быть причастна к несчастному случаю.

После этого полиция начала проверку. Оказалось, что пара обручилась в феврале и брак был устроен родителями. Сама же девушка не хотела выходить замуж за Агарвала, у нее был тайный возлюбленный – 22-летний Четан Чоудхари.

Его и Гоял задержали и обвинили в преступлении. По данным следствия, Чоудхари заранее поджидал пару на вершине неподалеку от форта. Затем влюбленные напали на Агарвала и столкнули его.

На допросах подозреваемые пытались переложить вину друг на друга: Чоудхари настаивал, что планировал лишь сбежать с Гоял, а к убийству ее подтолкнула сама девушка, а она утверждала, что избавиться от жениха хотел именно ее возлюбленный и сделал это без ее участия.

Однако правоохранители уверены, что преступление было совершено по сговору. В частности, полицейские выяснили, что с января Гоял и Чоудхари созванивались 2 004 раза и общались 238 часов, а за день до трагедии тайно встретились в кафе. Суд выделил полиции неделю на расследование, итоги должны быть представлены до 29 июня.

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