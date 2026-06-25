Кировчанка родила ребенка на борту вертолета

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Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санавиации по пути в больницу. Об этом сообщило правительство региона.

У 37-летней жительницы Верхнекамского района начались преждевременные роды. Из-за сильных дождей дороги оказались размыты, и транспортное сообщение осложнилось. В связи с этим за пациенткой направили вертолет санитарной авиации.

"Роды протекали стремительно: для женщины они стали четвертыми. Помощь на борту оказывали врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Благодаря слаженной и оперативной работе роды прошли штатно", – рассказали в правительстве.

Местные власти добавили, что эвакуация началась с территории Верхнекамской ЦРБ в 14:06, а в 15:34 вертолет уже приземлился на вертолетную площадку Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии – рядом с областным перинатальным центром. Там малыша встречал врач-неонатолог.

В настоящее время многодетная мама и ребенок находятся под наблюдением врачей в Кировском областном перинатальном центре. Они чувствуют себя хорошо и ждут выписки.

Ранее беременной женщине с преждевременными схватками помог инспектор ДПС, лейтенант полиции Игорь Майоров. Он доставил ее в роддом в Московской области, где ее сразу передали врачам. Ребенок родился здоровым.