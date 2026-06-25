Всероссийский выпускной бал пройдет в Кремлевском дворце 26 июня

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце в субботу, 26 июня. В этот день там соберутся девушки и юноши практически из всех регионов страны.

Программа мероприятия представляет собой 12-часовой праздник, который развернется на территории Кремля, Красной площади и в Гостином Дворе. После торжественного сбора и памятных фотографий на Сапожковской площади молодых людей ожидает культурная программа, которая начнется в ГКД. В нее входят конкурсы, викторины с призами и концерт "Мы – таланты" в Малом зале.

Любители классического бала после подачи предварительной заявки смогут поучаствовать в проекте "Бальные традиции": танцующие пары пройдут по Паркетному фойе в полонезе, исполнят торжественный падеграс и закружатся в вальсе.

Кроме того, праздничный концерт популярных артистов запланирован в Большом зале ГКД. После его завершения выпускники прогуляются по территории Кремля и выйдут на Красную площадь, где их будет ждать еще одна концертная программа с участием звезд, которая продолжится в Гостином Дворе.

Перед девушками и юношами в этом году выступят такие исполнители, как Алсу, Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), группы Artik&Asti, Dabro, Galibri&Mavik и другие.

Тем временем в ночь на 27 июня состоится общегородской выпускной. Он пройдет на ВДНХ. Всего ожидается около 50 тысяч гостей и свыше 60 артистов. Для ребят подготовили экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия, а также большой концерт, отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.