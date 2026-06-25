Время полного закрытия проезда Девичьего Поля изменилось из-за электрофестиваля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Время полного перекрытия проезда Девичьего Поля в Хамовниках 27 июня изменилось в связи с проведением электрофестиваля. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В пресс-службе предупредили, что движение будет полностью закрыто с 00:01 до 20:00 27 июня вместо ранее заявленного периода с 07:00 до 18:00.

При этом 26 июня полного закрытия проезда не будет. С 00:01 до 08:00 ограничат движение только по одной крайней правой полосе в сторону Зубовской улицы в районе памятника Льву Толстому.

Кроме того, 27 июня с 07:00 до 18:00 ограничения будут действовать на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в Дашковом и Новоконюшенном переулках. С 11:50 и до окончания прохождения автоколонны перекроют внешнюю сторону Садового кольца.

На участках ограничений также временно запретят парковку. В ЦОДД попросили автомобилистов заранее планировать маршруты и по возможности выбирать для поездок метро.

Ранее сообщалось, что с 27 июня по выходным дням трамваи временно не будут ходить в Восточное Измайлово из-за ремонта путей на разворотном кольце. Трамваи маршрутов № 11 и 12 будут следовать только до метро "Партизанская", а от станции до Восточного Измайлово пассажиров будут перевозить автобусы 012к.

В будни транспорт вернется на обычные маршруты, основной объем работ запланирован на выходные, когда пассажиропоток минимален.