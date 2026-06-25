Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 17:40

Шоу-бизнес

Блогеров "филяй-филяй" Майка и Яника задержали перед фан-встречей в Ташкенте

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/t.x.prince

Блогеров Майка и Яника, который в социальных сетях также часто называют "филяй-филяй" или "филяйцы", забрала полиция Ташкента перед началом фан-встречи, куда пришло большое количество поклонников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, фанатам пришлось некоторое время ждать блогеров, пока с ними беседовали правоохранители. Причиной задержания стали ограничения на массовые мероприятия в Узбекистане в связи с мерами безопасности во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

Позже блогеров отпустили, и они смогли провести запланированную автограф-сессию. Свое задержание блогеры подтвердили в комментариях в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Здесь очень трудно снимать видео", – написал Майк.

Сейчас у "филяйцев" проходит тур по странам СНГ. В маршрут вошли Киргизия, Казахстан и Узбекистан.

Ранее блогер Евгения Аверьянова, известная юмористическими видео про "ту самую бухгалтерию" со стереотипными сотрудниками, рассказала, что столкнулась с волной хейта. Некоторые комментаторы начали упрекать ее в том, что она позорит их профессию. Девушка призналась, что в своих роликах действительно немного преувеличивает, но не ожидала, что многие воспримут пародии буквально.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика