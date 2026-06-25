Блогеров "филяй-филяй" Майка и Яника задержали перед фан-встречей в Ташкенте

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/t.x.prince

Блогеров Майка и Яника, который в социальных сетях также часто называют "филяй-филяй" или "филяйцы", забрала полиция Ташкента перед началом фан-встречи, куда пришло большое количество поклонников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, фанатам пришлось некоторое время ждать блогеров, пока с ними беседовали правоохранители. Причиной задержания стали ограничения на массовые мероприятия в Узбекистане в связи с мерами безопасности во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

Позже блогеров отпустили, и они смогли провести запланированную автограф-сессию. Свое задержание блогеры подтвердили в комментариях в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Здесь очень трудно снимать видео", – написал Майк.

Сейчас у "филяйцев" проходит тур по странам СНГ. В маршрут вошли Киргизия, Казахстан и Узбекистан.

Ранее блогер Евгения Аверьянова, известная юмористическими видео про "ту самую бухгалтерию" со стереотипными сотрудниками, рассказала, что столкнулась с волной хейта. Некоторые комментаторы начали упрекать ее в том, что она позорит их профессию. Девушка призналась, что в своих роликах действительно немного преувеличивает, но не ожидала, что многие воспримут пародии буквально.