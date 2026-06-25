Потомство появилось у уток Васи и Маси, живущих около Боткинской больницы

Потомство впервые появилось у пары уток Васи и Маси, которые живут на территории Боткинской больницы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"Эта пара птиц ежегодно возвращается на территорию больницы в теплое время года, чем неизменно радует и врачей, и пациентов", – рассказали в департаменте.

Ранее на востоке города у Терлецких прудов заметили красношейную поганку, которая занесена в Красную книгу России. Уточнялось, что птица почти не выходит на сушу. Ее ноги расположены позади, поэтому по земле она передвигается неуклюже. Однако эти пернатые быстро передвигаются в воде.

До этого сообщалось, что на пруд парка "Усадьба Трубецких" вернулись лебеди-шипуны Маша и Ваня. Их прибытие из помещений Московского зоопарка приветствовали не только активисты, но и местные жители.