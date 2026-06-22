22 июня, 07:47Город
Лебеди-шипуны Маша и Ваня вернулись на пруд парка "Усадьба Трубецких" после зимовки
Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
На пруд парка "Усадьба Трубецких" после зимовки в неэкспозиционных помещениях Московского зоопарка вернулись лебеди-шипуны Маша и Ваня, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, птиц тщательно осмотрели, а также проверили чипы.
К переезду лебеди отнеслись хорошо, кроме того, они с "воодушевлением" начали плавать в привычном водоеме. Их возвращение приветствовали не только активисты, но и местные жители.
До 2024 года зимовка Маши и Вани проходила в питомнике, после чего по решению совета депутатов муниципального округа Хамовники животные были переведены в Московский зоопарк. Их рацион в зоопарке состоял из специального комбикорма, зерна, свежих овощей и витаминно‑минеральных добавок.
Ранее сообщалось, что юные москвичи выберут имена для 6 черных лебедей, поселившихся на Четвертом Каменском пруду на ВДНХ. Для каждой птицы предложено по 4 варианта кличек, например одну из самок можно назвать Царевной, Полночью, Мелиссой или Тайной.