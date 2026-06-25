"Лето в Москве" приглашает горожан на бесплатные тренировки с 26 по 28 июня

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жителей и гостей столицы пригласили посетить бесплатные тренировки по различным видам спорта, а также попасть на фестивали, мастер-классы и экскурсии с 26 по 28 июня в рамках проекта "Лето в Москве", сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Мой район"

Флагманские площадки программы "Мой район" находятся в различных административных округах столицы. 26 июня с 12:00 до 13:00 на площадке у ДК "Московский" можно посетить мероприятие "Зумбадрайв", а в 13:00 в тот же день в парке 70-летия Победы на улице Цюрупы ожидаются открытые тренировки Национальной лиги развития спорта. В 19:00 также можно принять участие в танцевальной программе "Лето в ритме".

Соревнования на гигантской рогатке, состязания по гольфу и настольному теннису ожидаются на Лукинской улице 26 июня с 13:00 до 20:00. 28-го числа на этой же площадке пройдет спортивный праздник, посвященный Дню молодежи, включающий соревнования, эстафеты, конкурсы, мастер-классы и игры.

Мероприятие "Цирк чудес" ожидает зрителей в парке "Сосенки" 27 июня в 16:00, а музыкально-танцевальное интерактивное шоу "Ехали цыгане" можно будет посетить 27 июня в 18:00 на Южнобутовской улице.

В парке 850-летия Москвы в субботу, 27 июня, с 18:00 до 20:00 пройдет тематическое шоу "Стиляги" с занятиями по рок-н-роллу и буги-вуги, мастерской по созданию галстуков. В эту же субботу с 20:00 до 22:00 на площадке возле культурного центра "Строгино" организуют караоке-лото с участниками проекта "Фабрика звезд".

"Сделано в Москве"

Все желающие приглашаются в арт-павильон "Летний маркет" на Болотной площади проекта "Сделано в Москве". 26 июня с 13:00 до 14:00 здесь покажут мультфильмы. 27 июня с 16:30 до 17:00, с 17:30 до 18:00 и с 18:30 до 19:00 состоится викторина "Московское чаепитие. Возрождение традиций", а вечером ожидаются выступления диджеев.

В воскресенье, 28 июня, с 15:30 до 16:20 гостей приглашают на мастер-класс "Капсула успеха: стильный гардероб для университета", где можно будет узнать, как выбрать одежду и аксессуары. В этот же день с 13:00 до 15:00 можно принять участие в играх, мастер-классах по танцам и техно-викторине. Вечером здесь покажут мюзикл в формате стендапа "Начну с понедельника".

"Московские сезоны"

Кроме того, на фестивальной площадке проекта "Московские сезоны" на Тверской площади 27 июня в 14:00 пройдет открытая тренировка по аэробике. Здесь же ожидается открытие игровой танцевальной зоны. Вечером пройдет интерактивная нетворкинг-сессия, а затем ожидается концерт.

На площадках "Московских сезонов" летом также будут работать кинодома. Посетить мастер-классы можно будет на площади Славы 27 и 28 июня, на Городецкой улице 27 и 28 июня, на улице Перерве 27 и 28 июня. В воскресенье на Тверской площади также запланированы танцевальный мастер-класс, открытая тренировка по аэробике, игровая танцевальная зона.

Летний клуб "Москва"

Забег с диджеем ожидает посетителей летнего клуба "Москва" 27 июня. Для опытных подойдет дистанция в пять километров, а для начинающих – в три километра. Сбор участников начнется в 09:00 у памятника Сергею Есенину.

28 июня в 10:00 все желающие приглашаются на открытую тренировку по боксу и функциональный тренинг, в 11:30 можно присоединиться к мобилити-тренировке. Кроме того, ожидаются боксерские тренировки под диджей-сеты, мастер-классы по стритболу, пинг-понгу, шахматам, петанку, крокету. Подробное расписание можно узнать на странице летнего клуба.

"Лужники"

Московский марафон тренировок пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 27 июня. Здесь можно будет попробовать себя в классических играх, силовых испытаниях и необычных спортивных форматах.

Здесь ожидаются массовые тренировки, заработает крупнейший экстрим-парк для любителей уличных видов спорта и многое другое. Например, 27 июня пройдут вечер ВМХ и соревнования на лучший трюк, а в воскресенье состоится вечер скейтбординга и самоката, также включающий состязания на лучший трюк.

Фестивали и концерты в парках

Музыкальный фестиваль "Солома" состоится в кинопарке "Москино". 27 июня здесь выступят исполнители Zivert и Маша Фэй, а 28 июня – Антоха МС и группы Uma2rman, IOWA. Днем в кинопарке ожидаются постановочные съемки по сценариям известных фильмов, мастер-классы, диджитал-аттракционы и фотосессии. Вечером пройдут музыкальные выступления.

Кроме того, фестиваль "День молодежи" проекта "Молодежь Москвы" ожидается в парке "Ходынское поле" 27 и 28 июня в 12:00. В программе обозначены мастер-классы по народным танцам, роспись деревянных игрушек в стилях хохлома и гжель, чеканка монет, работа за гончарным кругом и берестяной промысел.

На площадке заработают тематические шатры для активного отдыха. Тут можно будет опробовать скалодром, посетить тренировку по йоге и проверить физическую подготовку в различных дисциплинах ГТО.

Программу ко Дню молодежи подготовил и проект "Молодежь Москвы". На Тверской площади 27 и 28 июня с 14:00 до 21:00 пройдут бесплатные тренировки по аэробике, мастер-классы по рукоделию и росписи матрешек, занятия русскими народными танцами, турнир по настольным играм. Вечером будет концерт. Также 27 июня с 19:30 до 20:30 горожан приглашают послушать симфонию в парке "Покровский берег".

Ранее в "Активном гражданине" запустили серию опросов, посвященных мероприятиям проекта "Лето в Москве" на площадках программы "Мой район". Жителям столицы предлагается оценить 20 пространств в разных округах города – их оформление и событийную афишу. Голосование по каждой площадке включает 8 вопросов, например о разнообразии мероприятий и их тематике.

