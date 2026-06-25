Антинаркотическая площадка для молодежи появилась в Москве

Фото: ГУ МВД России по городу Москве

Антинаркотическая площадка "Не/музей" появилась в павильоне № 37 на ВДНХ при участии правительства Москвы и ГУ МВД России. Проект наглядно показывает молодежи, к чему может привести употребление наркотиков.

Работает экспозиция по будням с 10:00 до 19:00. Для ее посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.

Нужного эффекта организаторы добиваются с помощью интерактивных деталей и эмоционального воздействия. Благодаря наглядным примерам молодые люди смогут задуматься о цене такого необдуманного шага.

Например, на экранах показывают реальные кадры с последствиями наркомании. Также в это время запускается обратный отсчет, создающий эффект присутствия. Кроме того, между зонами можно увидеть портреты зависимых людей.

Помимо этого, гостям представляют "прогнозный планшет". Искусственный интеллект может наглядно показать, как изменится их внешность после начала употребления наркотиков.

"Интерактивные панели вовлекают подростка в личный диалог с экспозицией и дают возможность не просто посмотреть, а прожить увиденное", – поделился руководитель направления реализации специальных проектов столичного департамента информационных технологий Кирилл Григорьев.

Экспозиция рассказывает как о медицинских, так и о социальных последствиях наркомании, а также предупреждает об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Гостям наглядно показывают, как такие вещества влияют на внешность, здоровье и жизнь человека в целом.

Как рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Андрей Орлов, применение современных технологий стало одним из самых действенных методов профилактики наркомании. Многие школьники, студенты и преподаватели положительно оценили площадку.

Директор Московского научно-практического центра наркологии, главный внештатный специалист психиатр-нарколог столицы Антон Масякин отметил, что лучше предотвратить зависимость, чем потом лечиться от нее. В этом и помогает экспозиция благодаря комплексным мерам.

По словам главы департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Натальи Задворной, мультимедийность хороша тем, что доносит до людей важные мысли простым языком.

Сейчас "Не/музей" работает в тестовом режиме для организованных экскурсионных групп. Там уже побывали свыше 10 тысяч учащихся школ и студентов колледжей. Они отмечали, что экспозиция помогает начать бережнее относиться к своему здоровью и думать о будущем.

Ранее в России предложили полностью запретить продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции для людей, которые родились после 2009 года. В общероссийском общественном движении "Здоровое Отечество" отметили, что такие меры уже введены в некоторых странах. Это поможет снизить распространение никотиновой зависимости среди будущих поколений.