Общественница Лещинская: в России надо запретить продажу вейпов рожденным позже 2009 года

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Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество" выступило с идеей запретить в России продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции для людей, рожденных после 2009 года. Такое предложение председатель организации Екатерина Лещинская направила российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

По словам Лещинской, подобный подход применяют уже в других странах в качестве долгосрочной меры по уменьшению уровня потребления никотиносодержащей продукции подростками.

"Основная цель данной инициативы не введение одномоментных ограничений для всех категорий граждан, а формирование устойчивой государственной политики, направленной на постепенное снижение распространения никотиновой зависимости среди будущих поколений", – подчеркнула она.

В документе говорится, что распространение электронных систем доставки никотина и вейпов плохо сказывается на здоровье молодых людей. Автор инициативы отметила, что формирование никотиновой зависимости в раннем возрасте увеличивает риск развития различных заболеваний. Например, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

"Здоровое Отечество" добавило, что яркий дизайн таких устройств, вкусовые добавки и ароматизаторы подталкивают несовершеннолетних потреблять никотин. Лещинская предупредила, что в связи со сложившейся ситуацией расходы системы здравоохранения могут значительно вырасти.

Движение попросило поручить профильным ведомствам рассмотреть вопрос введения поколенческого запрета в России на продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Такие ограничения, если они будут приняты правительством, могут вступить в силу с 1 января 2027 года.

Ранее Госдума одобрила законопроект, позволяющий регионам ограничивать продажу вейпов на своей территории. Такое право у субъектов РФ появится с 1 марта 2027 года.