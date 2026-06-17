Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 09:28

Общество
Главная / Новости /

Общественница Лещинская: в России надо запретить продажу вейпов рожденным позже 2009 года

Общественники предложили ввести поколенческий запрет на продажу вейпов в России

Фото: depositphotos/librakv

Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество" выступило с идеей запретить в России продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции для людей, рожденных после 2009 года. Такое предложение председатель организации Екатерина Лещинская направила российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

По словам Лещинской, подобный подход применяют уже в других странах в качестве долгосрочной меры по уменьшению уровня потребления никотиносодержащей продукции подростками.

"Основная цель данной инициативы не введение одномоментных ограничений для всех категорий граждан, а формирование устойчивой государственной политики, направленной на постепенное снижение распространения никотиновой зависимости среди будущих поколений", – подчеркнула она.

В документе говорится, что распространение электронных систем доставки никотина и вейпов плохо сказывается на здоровье молодых людей. Автор инициативы отметила, что формирование никотиновой зависимости в раннем возрасте увеличивает риск развития различных заболеваний. Например, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

"Здоровое Отечество" добавило, что яркий дизайн таких устройств, вкусовые добавки и ароматизаторы подталкивают несовершеннолетних потреблять никотин. Лещинская предупредила, что в связи со сложившейся ситуацией расходы системы здравоохранения могут значительно вырасти.

Движение попросило поручить профильным ведомствам рассмотреть вопрос введения поколенческого запрета в России на продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Такие ограничения, если они будут приняты правительством, могут вступить в силу с 1 января 2027 года.

Ранее Госдума одобрила законопроект, позволяющий регионам ограничивать продажу вейпов на своей территории. Такое право у субъектов РФ появится с 1 марта 2027 года.

Читайте также


общество

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика