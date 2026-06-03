Онколог Бесаратиния: ароматизаторы с несколькими вкусами в вейпах вреднее других

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Ароматизаторы с несколькими вкусами в вейпах оказались вреднее других, сообщает Mirror со ссылкой на американского онколога Ахмада Бесаратинию.

Ученые решили проверить влияние вейпов на патологические изменения в теле человека. В исследовательскую группу включили 35 человек, которые использовали электронные сигареты, 24 курильщика и 24 человека, которые не курят.

В итоге выяснилось, что ароматизаторы с несколькими вкусами были связаны с изменениями в 64,3% затронутых генов, а фруктовые – в 31%. При этом сладкие ароматизаторы связаны с изменениями в 2,9% генов, а мятные или ментоловые – в 0,9%.

Бесаратиния указал, что каждый ароматизатор обладает уникальными свойствами, которые вызывают различные изменения в регуляции генов. Поэтому органы, регулирующие рынок электронных сигарет, должны тщательно учитывать этот аспект при оценке рисков для здоровья или потенциальных преимуществ каждого ароматизированного продукта.

В целом 66,6% патологических изменений из-за вейпов были связаны именно с типом ароматизаторов и устройств, тогда как 28,8% – с частотой и объемом использования электронных сигарет.

Ранее в Минздраве РФ заявляли, что распространенность курения в стране за 6 лет снизилась на более чем 27%. За этот период также более чем на 11% уменьшилось потребление алкоголя. При этом общественник Михаил Иванов призывал законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и на федеральном уровне запретить ее продажу после 21:00.

