Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 16:01

Спорт

Ски-альпинизм появится в программе зимней Олимпиады-2030

Фото: ТАСС/АР/Gabriele Facciotti

Международный олимпийский комитет утвердил ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских Игр 2030 года. Такое решение было принято на 146-й сессии МОК в Лозанне, сообщение об этом появилось в аккаунте организации в соцсети X.

Данный вид спорта не был автоматически включен в список дисциплин для Олимпиады. Во время первенства будет разыграно 5 комплектов наград.

Ски-альпинизм сочетает в себе альпинистские техники для преодоления сложных участков рельефа, скоростной спуск и подъем на лыжах. Данный вид спорта впервые ввели на Играх 2026 года, которые прошли в Италии.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что организации нужно больше времени, чтобы решить вопрос с послаблением санкций для российских спортсменов. Их отстранили от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года. Эти меры также коснулись и представителей Белоруссии.

Однако в марте 2023-го Международный олимпийский комитет посоветовал пускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе. Речь шла только об индивидуальных соревнованиях.

В конце 2025 года МОК рекомендовал отменить ограничения для российских и белорусских юниоров. Санкции в мае 2026-го сняли только с белорусов.

Читайте также


спорт

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика