Ски-альпинизм появится в программе зимней Олимпиады-2030

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Международный олимпийский комитет утвердил ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских Игр 2030 года. Такое решение было принято на 146-й сессии МОК в Лозанне, сообщение об этом появилось в аккаунте организации в соцсети X.

Данный вид спорта не был автоматически включен в список дисциплин для Олимпиады. Во время первенства будет разыграно 5 комплектов наград.

Ски-альпинизм сочетает в себе альпинистские техники для преодоления сложных участков рельефа, скоростной спуск и подъем на лыжах. Данный вид спорта впервые ввели на Играх 2026 года, которые прошли в Италии.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что организации нужно больше времени, чтобы решить вопрос с послаблением санкций для российских спортсменов. Их отстранили от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года. Эти меры также коснулись и представителей Белоруссии.

Однако в марте 2023-го Международный олимпийский комитет посоветовал пускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе. Речь шла только об индивидуальных соревнованиях.

В конце 2025 года МОК рекомендовал отменить ограничения для российских и белорусских юниоров. Санкции в мае 2026-го сняли только с белорусов.