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25 июня, 16:01

Культура

Российская библиотека создаст закрытое хранилище для деструктивной литературы

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российская государственная библиотека, известная также как "Ленинка", работает над созданием закрытого хранилища деструктивной литературы, сообщила замглавы Минкульта РФ Жанна Алексеева на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Речь идет о той литературе, которая была представлена на "исторических территориях" и "носила деструктивный характер".

Алексеева добавила, что российские библиотеки уже перестали пополнять фонды книгами от авторов-иноагентов. При этом сам Минкульт считает недопустимым использовать такую литературу на выставках и на культурно-просветительских мероприятиях.

С 2026 года библиотеки расходуют субсидии на закупку книг из федерального бюджета, согласно рекомендательным спискам, напомнила Алексеева. Минкульт также намерен усилить контроль за закупками.

"Мы четко и жестко наблюдаем за тем, какое комплектование сегодня ведется нашими библиотеками, тем более на федеральные средства", – сказала она.

Ранее Мосгросуд признал книгу "Как убить дракона" политика и предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) экстремистским материалом.

Выяснилось, что книга формирует негативное и критическое отношение к власти и призывает к ее смене, в том числе не исключающими насилие методами, что нарушает нормы российского законодательства.

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