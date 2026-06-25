Российская библиотека создаст закрытое хранилище для деструктивной литературы

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Российская государственная библиотека, известная также как "Ленинка", работает над созданием закрытого хранилища деструктивной литературы, сообщила замглавы Минкульта РФ Жанна Алексеева на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Речь идет о той литературе, которая была представлена на "исторических территориях" и "носила деструктивный характер".

Алексеева добавила, что российские библиотеки уже перестали пополнять фонды книгами от авторов-иноагентов. При этом сам Минкульт считает недопустимым использовать такую литературу на выставках и на культурно-просветительских мероприятиях.

С 2026 года библиотеки расходуют субсидии на закупку книг из федерального бюджета, согласно рекомендательным спискам, напомнила Алексеева. Минкульт также намерен усилить контроль за закупками.

"Мы четко и жестко наблюдаем за тем, какое комплектование сегодня ведется нашими библиотеками, тем более на федеральные средства", – сказала она.

Ранее Мосгросуд признал книгу "Как убить дракона" политика и предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) экстремистским материалом.

Выяснилось, что книга формирует негативное и критическое отношение к власти и призывает к ее смене, в том числе не исключающими насилие методами, что нарушает нормы российского законодательства.

