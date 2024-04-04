Москвичей ждет 20-градусное тепло в середине следующей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В середине следующей недели температура воздуха вновь поднимется до 20 градусов тепла в столице. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Как она утверждает, несмотря на холодный фронт, который пришел в столицу 3 апреля, столбики термометров не опустились до отрицательных показателей, а, наоборот, дотянулись до максимума – на ВДНХ он составил 18,1 градуса.

"2024 год повторил 1983-й, когда все первые 3 дня апреля в Москве были с рекордами температуры. Адвекция холодного воздуха прервала течение очень теплой погоды, но надежда на возврат рекордного тепла остается", – объяснила синоптик.

Так, по ее словам, тепло вернется в Москву 10 апреля. Позднякова заявила, что ближе к этой дате температура поднимется до 20 градусов и приблизится к рекорду, который для этой даты составляет 21,1 градуса и принадлежит 2008 и 2018 годам.

Между тем синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил RT, что в Москве в ночь с 4 на 5 апреля ожидаются заморозки. Более того, 4 апреля прогнозируются небольшие дожди и даже мокрый снег в северо-восточном секторе Подмосковья. Однако на следующий день, как он утверждает, осадков не будет.

"5 и 6 апреля где-то до минус двух градусов можно почувствовать в Москве, а по области – до минус пяти", – заявил синоптик.

Также Ильин уточнил, что после ночных заморозков на дорогах может наблюдаться утренняя гололедица. Но при этом он рассказал, что уже 6 апреля в столице ожидается небольшое потепление, поэтому к 7 апреля столбики термометров поднимутся до 14 градусов.

"Небольшие дожди в субботу и в воскресенье. В ближайшие четыре дня ветер будет часто менять свое направление, то усиливаясь до 12 метров в секунду, то ослабевая до 7 метров в секунду", – добавил эксперт.

Кроме того, Ильин сообщил и о росте атмосферного давления: 4 апреля этот показатель составит 743 миллиметра ртутного столба, 5-го числа – 753 миллиметра, а до конца недели – примерно 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что в ночь на пятницу, 5 апреля, в Москве ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, поэтому на дорогах может образоваться гололедица. Пешеходов призвали быть внимательными на улицах города, а автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

