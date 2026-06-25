Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 16:17

Политика

Рубио заявил, что окончательных договоренностей в Анкоридже не было

Фото: Getty Images/Anna Moneymaker

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Анкоридже не достигли окончательных договоренностей по урегулированию на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, на Аляске было "предложение", поскольку если бы было достигнуто соглашение, то была бы завершена война.

"Я имею в виду, Россия хочет в числе некоторого прочего, чтобы весь Донецк (скорее всего, имелся в виду Донбасс. – Прим. ред.) был передан ей", – передает его слова ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что не исключено, что Соединенные Штаты скорректируют свою позицию в вопросе урегулирования украинского конфликта, как это произошло после саммита в Анкоридже.

Российская сторона продолжает поддерживать каналы связи с США и отмечает конструктивность подхода нынешней американской администрации, неизменно открытой к диалогу. Кроме того, Путин и Трамп регулярно контактируют, а американские переговорщики неоднократно посещали Москву.

Читайте также


политика

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика