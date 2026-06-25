Рубио заявил, что окончательных договоренностей в Анкоридже не было

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Анкоридже не достигли окончательных договоренностей по урегулированию на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, на Аляске было "предложение", поскольку если бы было достигнуто соглашение, то была бы завершена война.

"Я имею в виду, Россия хочет в числе некоторого прочего, чтобы весь Донецк (скорее всего, имелся в виду Донбасс. – Прим. ред.) был передан ей", – передает его слова ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что не исключено, что Соединенные Штаты скорректируют свою позицию в вопросе урегулирования украинского конфликта, как это произошло после саммита в Анкоридже.

Российская сторона продолжает поддерживать каналы связи с США и отмечает конструктивность подхода нынешней американской администрации, неизменно открытой к диалогу. Кроме того, Путин и Трамп регулярно контактируют, а американские переговорщики неоднократно посещали Москву.

